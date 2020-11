Financeiro não cede e renovação de Diego Alves segue travada no Flamengo

A negociação pela renovação de Diego Alves está travada no Flamengo. Faltando pouco mais de um mês para o término do contrato do jogador, que encerra no dia 31 de dezembro, o departamento financeiro do clube segue emperrando o desfecho às vésperas de decisões importantes sobre o restante da temporada.

O desejo de Diego Alves não mudou, o atleta tem algumas propostas mas ainda espera pelo Flamengo. O goleiro está adaptado a cidade, ao clube e não deseja uma mudança neste momento. Ele, inclusive, já havia aceitado reduzir a pedida salarial e concordou com a proposta feita pelo departamento de futebol. No entanto, o negócio foi barrado que foi barrada ala da diretoria ligada ao setor financeiro e com aval do presidente Rodolfo Landim.

Marcos Braz e Bruno Spindel, que lideraram as conversas com o estafe do jogador, estão irritados com a demora para resolver a situação. Na última semana, o vice-presidente falou novamente sobre o imbróglio do negócio e deixou claro que Diego Alves não tem nada a ver com isso.

"A gente fez uma proposta, houve um imbróglio, e o Diego é o menos culpado. O prazo é pequeno, mas vamos tentar arrumar uma maneira para que ele fique no clube por um ano e meio, dois anos… e nos ajude em mais títulos".

Diego Alves é considerado de extrema importância pelo técnico Rogério Ceni, que fez questão de exaltar o goleiro em sua chegada ao clube. Além disso, Ceni aposta em Diego Alves para as próximas decisões do Flamengo, a primeira delas contra o São Paulo, nesta quarta-feira (18), no Morumbi. O camisa 1 também será o escolhido do treinador para o confronto contra o Racing, na próxima semana, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América.