Fla TV x Vasco TV: a audiência do Carioca no YouTube

Nesta quinta-feira (02), após a Rede Globo anunciar a rescisão de contrato para transmissão do Campeonato Carioca, o Gigante da Colina correu para exibir sua partida contra o Madureira através da Vasco TV, seu canal oficial do YouTube. Mesmo com o pouco tempo de planejamento, a operação gerou bons resultados para o clube.

A audiência da partida, que contou com narração e comentários dos jornalistas Sandro Gama, Carlos Gregório Matos e Alex Calheiros, chegou ao pico de 460 mil espectadores simultâneos no YouTube e a tag da transmissão ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Sem precisar correr contra o tempo, a Fla TV também transmitiu a partida do Rubro-Negro contra o Boavista. A partir do longo impasse com a Rede Globo e após a Medida Provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que altera a venda dos direitos de transmissão, o Flamengo já se preparava para exibir sua partida através do YouTube a mais tempo.

O pico de audiência também foi maior, quando por volta das 22h15 cerca de 2,2 milhões de pessoas assistiram à partida de modo simultâneo, o que representou o novo recorde de audiência em uma transmissão esportiva no YouTube, marca que pertencia ao Gre-Nal válido pela Libertadores de 2020.

Após a partida do Flamengo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, festejou a transmissão da partida e a MP assinada por ele com a participação de Rodolfo Landim, presidente Rubro-Negro, e aproveitou a oportunidade para provocar a Rede Globo, alegando que, ao exibir a partida, o clube carioca teria faturado mais de R$ 10 milhões.

No entanto, segundo apurou o UOL esporte, o Flamengo arrecadou pouco menos de R$ 900 mil - 11 vezes menos do que o citado de maneira equivocada pelo presidente -, levando em conta as doações da torcida com os ingressos virtuais da campanha #ValeOIngresso.

Vale destacar que, tanto a Fla TV quanto a Vasco TV apresentaram um bom padrão técnico de transmissão. As duas partidas contaram com diversas câmeras em uma linha, da mesma forma que a Rede Globo faz no Premiere, o seu canal pay-per-view. Os dois clubes também optaram por não utilizar as câmeras que ficam atrás do gol para economizar recursos.