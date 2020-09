Flamengo 'humilhado' e 'lambada': a repercussão no Equador

Como não poderia ser diferente, a vitória histórica do Independiente del Valle contra o Flamengo por 5 a 0 teve uma grande repercussão no Equador. Os principais jornais do país noticiaram o triunfo do time de Miguel Ángel Ramírez com diferentes adjetivos para exaltar o lado equatoriano.

O 'El Universo manchetou': "Indepediente del Valle humilhou por 5 a 0 o Flamengo no Grupo A da Copa Libertadores". No texto da matéria, destaca-se que os equatorianos "bailaram" com o atual campeão da América, que "sucumbiu" diante dos cinco gols.

Já o 'TeraDeportes' foi ainda mais enfático no título de sua matéria do jogo. "(5 a 0) Independiente destroça o campeão da Libertadores, tristeza não tem fim para o mengão", escreveu o jornal, que ainda relembra que esta foi a pior derrota da história do Flamengo na Libertadores. O jornal ainda exalta o Del Valle como o melhor time da competição, com 100% de aproveitamento, com 11 gols marcados e nenhum sofrido.

"Independiente faz lambada com o Flamengo: 'chorando se foi' com uma mãozinha". Este título curioso foi escrito pelo jornal 'Extra', que afirma que "o baile contra o poderoso Flamengo" foi o melhor jogo do time de Miguel Ángel Ramírez, o cobiçado treinador espanhol, no ano.

O 'Expresso' utilizou um título mais tradicional para noticiar a partida: "Independiente del Valle goleia Flamengo por 5 a 0 pela Libertadores". Na matéria, a pressão alta e constante do Del Valle e a imprecisão dos passes do Rubro-negro foram destacados.

Esta foi a maior goleada já sofrida por um campeão vigente da Libertadores. A última derrota do Flamengo por 5 a 0 foi há mais de dez anos. Em 2009, o Coritiba goleou o Flamengo pelo placar elástico em jogo válido pelo Brasileirão.

O time de Domènec Torrent segue no Equador, onde enfrentará o Barcelona de Guayaquil na próxima terça-feira, 22 de setembro. Com seis pontos em três jogos, o Flamengo está na segunda posição do Grupo A da Libertadores.