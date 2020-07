Fora das agendas do Real e United, Cherki renova com o Lyon

Rayan Cherki é um dos grandes talentos do futebol europeu, apesar de ter apenas 16 anos. O jogador, procurado por grandes equipes do continente, ficará finalmente no Olympique de Lyon.

O portal 'L'Équipe' garantiu que o jovem jogador estenderá seu contrato com o Olympique de Lyon nos próximos dias e, há meia hora, o clube anunciou oficialmente em seu Twitter. No verão passado, ele assinou seu primeiro contrato profissional até 2022 e o estenderá por mais um ano, até 2023, o que significará um aumento no salário.

Cherki foi uma das alegrias de uma temporada atípica para o Olympique de Lyon. A equipe francesa, ainda viva na Liga dos Campeões, não jogará em uma competição europeia a menos que consiga o título.

Equipes da estatura do Manchester United ou Real Madrid se concentraram no jovem jogador francês, capaz de estrear com o primeiro time e marcar, apesar de ter apenas 16 anos de idade.

Nomeado para o Golden Boy, foi o próprio Aulas que confirmou o interesse dos grandes times da Europa em seus jogadores. E é que Cherki deslumbrou tanto na Youth League quanto na dos mais velhos.