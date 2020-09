Funcionário demitido pelo Flamengo por foto de time sem máscaras fala em covardia

A notícia de que o Flamengo resolveu demitir o profissional responsável pelas mídias sociais do clube, após este ter postado uma foto dos jogadores sem máscaras e juntos no avião que os trouxe para o Brasil, após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, causou surpresa e revolta. Afinal de contas, horas antes o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, falou ao SporTV em tom de defesa à imagem, dizendo inclusive que prende a respiração e tira sua máscara na hora de aparecer em fotos.

A imagem dos atletas juntos e sem a proteção necessária em meio à pandemia de Covid-19 causou choque, especialmente pela explosão de jogadores rubro-negros contaminados pelo novo coronavírus, algo que motivou o pedido flamenguista para que o duelo deste domingo (27), contra o Palmeiras fosse adiado – pedido negado tanto pela CBF quanto pelo STJD.

Segundo apurado pela Goal, a demissão de Matheus Grangeiro deveu-se única e exclusivamente pela publicação da foto. A decisão causou muito desconforto entre funcionários e colaboradores da parte de comunicação e marketing do clube carioca.

Através de sua conta no Instagram, Matheus se manifestou brevemente sobre o acontecimento. Criticou a decisão, a rotulando como “covarde”, e agradeceu a oportunidade inicial a ele dada pelo Flamengo.

“Em dez anos de futebol e 26 de vida, nunca fizeram algo tão covarde comigo como o que aconteceu nesta sexta-feira. Apenas agradecer ao CRF pela oportunidade. Sempre busquei fazer o melhor e saio com a cabeça erguida como sempre. Obrigado!”, escreveu.