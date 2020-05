Fusão entre ESPN e Fox: quem transmitirá a Libertadores?

A fusão entre a Disney, detentora dos canais ESPN, e a Fox Brasil foi aprovada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Durante a negociação, o maior entrave ficou por conta da Fox Sports, que a princípio seria vendida, mas nenhum comprador interessado cumpriu os requisitos da entidade reguladora. Com isso, o canal será mantido pela empresa até janeiro de 2022 ou até a conclusão de seus direitos de transmissão.

Dessa forma, a Disney se compromete a manter a Fox Sports no ar, e nos pacotes básicos da TV fechada, até o dia 1º de janeiro de 2022, com a obrigatoriedade de seguir exibindo a Libertadores da América no canal. Porém, a ESPN também poderá transmitir os jogos da competição sul-americana caso queira, visto que o Cade também aprovou que direitos de transmissão sejam exibidos em emissoras irmãs.

Então, a partir do dia 2 de janeiro de 2022, a Disney poderá voltar a negociar o canal com outras empresas. Até lá, a sede da Fox Sports, que fica no Rio de Janeiro, bem como os profissionais que trabalham na emissora e os direitos de transmissão do canal ficam sob gerência da multinacional americana.

Luis Henrique Bertolino Braido, relator do caso, afirmou que a venda não pode ser concluída pois além de os possíveis compradores não atenderem aos critérios exigido, o prejuízo dado pelo canal nos últimos anos acabou afastando alguns dos interessados.

A Fox Sports detém os direitos de transmissão da Libertadores da América e possuía exclusividade para exibir a final do torneio continental. Mas, para o conselheiro, o canal pagou mais do que tinha em caixa e não obteve o retorno de audiência e de faturamento esperados com a competição.

Enquanto isso, as emissoras aguardam o retorno da Libertadores da América, paralisada por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo apuração da Goal, a Conmebol vive a expectativa do retorno da competição em agosto. Tudo vai depender, é claro, da contenção da doença e da situação sanitária de cada país.