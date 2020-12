Futebol profissional inglês se livra das novas restrições

As novas restrições introduzidas pelo Governo britânico, que implicam a não mobilidade durante a época natalina, não afetarão o esporte profissional.

A exemplo do que aconteceu no último confinamento de novembro, os atletas de elite poderão continuar treinando e competindo normalmente, embora o público das áreas que estão neste novo nível 4 não possa comparecer nos estádios, como também aconteceu no nível 3.

Com as novas restrições, que entraram em vigor neste domingo, a mobilidade entre casas é proibida durante o período do fim de ano, pessoas de diferentes casas não poderão se encontrar, lojas não essenciais estão fechadas e estão proibidas as viagens para fora das áreas de nível 4.

Essas medidas já são aplicadas em Londres e grande parte do sudeste da Inglaterra. Enquanto os esportes profissionais continuarão normalmente, os esportes não profissionais serão suspensos. Portanto, as competições depois da Sexta Divisão do futebol terão que parar, assim como as da Terceira Divisão do futebol feminino.