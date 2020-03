Gabigol anota 1º hat-trick pelo Flamengo e vira maior artilheiro do novo Maracanã

Gabigol foi um dos poucos titulares que não foram poupados pelo técnico Jorge Jesus no duelo do Flamengo contra a Cabofriense, neste sábado, pela Taça Rio. O resultado: ele anotou três gols (seu primeiro hat-trick com a camisa rubro-negra) e reforçou os números impressionantes que tem nesta temporada.

Em 2020, teve gol do Gabigol toda vez que ele esteve em campo. Em sete jogos, foram nove tentos marcados - sete deles no Campeonato Carioca, no qual ele aparece na liderança da artilharia. Desde que chegou ao Flamengo, balançou as redes 51 vezes - em 66 partidas disputadas.

"Eu trabalho para isso, meus companheiros tem muita parte nisso. Estou feliz pelos números, pelo primeiro hat trick com a camisa do Mengão. Feliz também pela assistência do Michael, o primeiro gol dele", disse o camisa 9 na saída do gramado, exaltando o colega de ataque que também deixou o dele na goleada - Gama descontou para a Cabofriense.

A grande atuação rendeu ainda outra marca para Gabigol. Com 33 gols, ele agora é o maior artilheiro do Novo Maracanã, superando Fred, que tem 30. A torcida foi à loucura tanto no estádio quanto nas redes sociais com mais um show do atacante.