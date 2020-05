Getafe pede Deyverson por mais tempo

O Getafe entrou em contato com Palmeiras na tentativa de estender o contrato de empréstimo do atacante. O contrato do atacante com o time espanhol vai até junho, mas devido a pandemia do coronavírus, a temporada na Espanha terminará mais tarde.

Por isso, os espanhóis pedem que o clube paulist amplie o empréstimo de Deyverson até o final de setembro. No país europeu os treinamentos já foram retomados, mas ainda não existe uma data oficial para a volta das competições.

É bom lembrar que a equipe madrilenha tem uma opção de compra obrigatória no valor de seis milhões de euros caso uma série de variantes fossem cumpridas.

O Palmeires recebeu o pedido e a diretoria do clube está avaliando a situação.