O que o Corinthians precisa para avançar no Paulista?

O gol do zagueiro e a boa atuação do goleiro Cássio foram decisivas para o Corinthians vencer o clássico que marcou o retorno do futebol para dois dos gigantes de São Paulo.

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, interrompido por 128 dias, o Timão conseguiu sair de campo com três pontos que o ajudam a seguir vivo na competição. Mas a equipe de Tiago Nunes não depende apenas de si.

Em terceiro no Grupo D, o alvinegro soma 14 pontos e pode ser eliminado nesta quinta-feira de acordo com o resultado da partida entre Guarani, terceiro colocado com 16 pontos, e Botafogo-SP, líder com 17.

Faltando uma rodada para o fim da fase de grupos, basta o time de Campinas vencer para o gigante da capital ficar de fora da sequência do campeonato.

O Palmeiras, segundo no Grupo B com 19 pontos, já estava garantido nas quartas de final, que estão marcadas para a 1º de agosto.