Giménez raspa a cabeça e lança um desafio: "Quem tem coragem?"

Com a quarentena, as pessoas permanecem em casa e não são poucos os desafios sendo lançados nas redes sociais. Vimos muitos jogadores se juntando a eles, especialmente aquele que envolve fazer embaixadinhas com um rolo de papel higiênico.

Giménez praticou tal desafio, mas quis ir além com um desafio mais radical. O zagueiro uruguaio raspou a cabeça na frente da câmera e não deixou o cabelo com a #pelachallenge.

"Muitos desafios, muitos desafios do papel higiênico, da vassoura... Vamos ver quem tem coragem de...", disse o jogador do Atlético, que apostou em coragem e conforto, colocando um pouco de humor nesses momentos complicados.