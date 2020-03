Goleiro do Juventude critica árbitro fortão

O Campeonato Gaúcho recomeçou com uma vitória do Grêmio diante do Juventude, com gols de Pepê, Diego Souza e Luciano. Além da boa partida do Imortal, é preciso destacar a entrevista do goleiro Marcelo Carné, do Juventude.

“Longe de mim falar do jogo, o Grêmio envolveu a gente, a superioridade foi bem clara. Só que é ruim quando o Daronco apita, ele tenta se impor, porque ele é malhado, é forte. É até engraçado, por que se encontra na rua, afina”, disse Carné em declarações ao Sportv.

“É uma palhaçada, quer impor, quer encarar, olhar na cara. Dá vontade de falar certas coisas, mas é chato. O Daronco foi lá em Caxias, é ruim quando ele apita, o clima de jogo fica chato”, completou o goleiro.

Aos 39 anos, Anderson Daronco é árbitro FIFA desde 2014 e já conduziu partidas de competições como o Campeonato Gaúcho, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Eliminatórias da Copa do Mundo.