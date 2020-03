Goleiro marca o gol contra mais rápido da história do México

Frequentemente, coisas inexplicáveis acontecem nos gramados de futebol. No caso do jogo entre Estudiantes de Tecos e Atlético Reynosa, pela segunda divisão do México, o que aconteceu com o goleiro local não tem lógica.

A equipe local deu início à partida no centro do campo e os jogadores começaram a recuar a bola até chegar ao goleiro, que pretendia abrir um passe para um companheiro de equipe que estava à esquerda.

O goleiro não atingiu seu objetivo de acertar a bola de primeira com a perna direita e apenas desviou para dentro do gol. Em apenas dez segundos, Eduardo Santana marcou o gol contra mais rápido da história do futebol mexicano.

Foi o primeiro dos sete gols sofridos pelo goleiro do time anfitrião, que perdeu a partida por 7 a 2.