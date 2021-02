Jordi Alba e seus gols na virada do Barça sobre o Granada. DUGOUT

Confira como foram os gols de Jordi Alba na virada do Barcelona sobre o Granada nas quartas de final da Copa do Rei de 2020/21. A equipe comandada por Ronald Koeman perdia por 2 a 0 até os 43 do segundo tempo, quando Antoine Griezmann descontou, e Alba empatou aos 47. Na prorrogação, ele ainda marcou mais um, ajudando na vitória por 5 a 3.