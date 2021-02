Griezmann comemora vitória do Barcelona: "Continuar trabalhando"

A partida contra o Athletic Bilbao não foi apenas mais uma para Antoine Griezmann. O francês foi decisivo, deu a vitória com seu gol, confirmando uma expectativa com bom desempenho nas últimas partidas.

Após o jogo, ele falou sobre a parceria com Lionel Messi. "Estamos apreciando os jogos de Messi. Ele é uma lenda e espero que seja possível continuar a ver os seus jogos aqui e que nos ajudar a ganhar", disse antes de falar sobre o desempenho na competição.

"Faltam ainda muitos jogos. Nós temos que fazer o nosso caminho e tentar ganhar todos os jogos que faltam. No final veremos o que irá acontecer", concluiu o atacante francês.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 40 pontos na competição e assumiu a vice-liderança, com dez pontos de distância para o líder Atlético de Madrid. Já o Athletic é o 11º com 24 pontos. Na próxima rodada, o time catalão visita o Betis (8º).