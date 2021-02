Barcelona se vinga do Athletic e assume a vice-liderança de LaLiga

O Barcelona entrou em campo com o objetivo de se vingar do Athletic de Bilbao após a derrota na Supercopa da Espanha. Partida que marcou a primeira expulsão de Leo Messi com a camisa do Barça.

O argentino parecia especialmente motivado no primeiro tempo, não sabemos se por algo pessoal ou por toda a polêmica sobre o seu milionário contrato com o clube catalão.

Quando a bola rolou no Camp Nou, o Barcelona foi para cima do rival. A primeira grande chance veio logo aos cinco minutos, quando o Barça recuperou a bola no meio de campo e Griezmann lançou Messi que saiu na cara do gol. O '10' tentou dá um toquinho na saída do goleiro, mas Unai Simón fechou a porta e fez uma defesaça.

Só o Barça jogava, a pressão foi ficando maior e as oportunidades foram aparecendo. Aos 13', Dembélé foi até a linha de fundo e fez o cruzamento, a zaga do Athletic afastou, mas na sobra Pjanic bateu de fora da área. No meio do caminho Messi desviou de peito, mas mandou por cima do gol.

Sinais de que o gol não estava tão distante. E aos 19',após uma falta na frontal da área, Messi cobrou com muita categoria e acertou o ângulo. Yeray ainda saltou para afastar de cabeça, mas sem sucesso. Foi o gol de número 650 de Leo com a camisa do Barça.

A resposta do Athletic veio nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos 49', Raul García fez o cruzamento, Jordi Alba se enrolou com De Marcos e acabou marcando contra. Os jogadores do Barça pediram uma falta do jogador do Athletic, mas o VAR revisou o lance e validou a jogada.

O Barcelona pareceu sentir o golpe, mas rapidamente foi recuperando a confiança e voltou a levar perigo ao gol do adversário. Pjanic parou em outro milagre de Unai Simón, enquanto Araujo não acertou o alvo por poucos centimetros.

De tanto tentar, o segundo gol azulgrana saiu aos 74'. Um lindo passe de Dembélé para Mingueza, que ganhou a linha de fundo como um raio e cruzou no pé de Griezmann, que só mandou para as redes e colocou números finais ao duelo.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 40 pontos na competição e assumiu a vice-liderança, dez pontos atrás do Atlético de Madrid. Já o Athletic é o 11º com 24 pontos.

Na próxima rodada os azulgranas vão até o Villamarín visitar o Betis (8º), enquanto o Athletic recebe o Valência (14º).