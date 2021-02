"Há muitas chances de que Messi venha"

O futuro de Leo Messi ainda está no ar, mas os rumores que o colocam no PSG do próximo ano receberam um impulso espetacular graças a Di María.

O 'Fideo', protagonista no PSG-Nîmes com o seu gol e assistência, lançou uma bomba no final do encontro. Questionado por seu compatriota e amigo Leo Messi, Di María foi bastante claro.

Mas a entrevista em campo começou com ele. Especificamente, sobre sua renovação. "Espero renovar com o PSG", disse Di María.

E se ele renovar, será para jogar ao lado do Messi? "Sim, espero, acho que há muitas chances, tenho que ter calma, pensar nas minhas próprias coisas e continuar em Paris porque estou muito feliz aqui", retrucou.

Di María termina o contrato em 30 de junho. No entanto, ele estava confiante para continuar em Paris. Também Neymar. "Estamos conversando com calma no momento. Neymar é bem mais novo, então é normal que falem primeiro com ele. Aos poucos vamos negociando. O importante é que estou feliz em Paris".

O PSG é o terceiro da Ligue 1, atrás de Lille e Lyon. Todos eles ganharam suas partidas nesta quarta-feira. “É verdade que perdemos muitos pontos no início do ano. Pontos que não devíamos ter perdido. O campeonato é interessante, as equipes lutam. Mas se fizermos o trabalho como devemos, vamos ganhar”, afirmou.

"Fizemos um bom jogo. Tivemos que vencer depois da derrota para o Lorient. Não podemos explicar por que perdemos, mas temos que vencer e foi isso que fizemos", disse ele sobre a vitória conquistada.

O Paris Saint-Germain enfrenta o Olympique de Marseille na próxima rodada. O clássico do futebol francês. “Como sempre, contra o Marselha, é um clássico, um jogo importante. Principalmente para os torcedores. Teremos que fazer um grande jogo para vencer. Vai ser difícil. Haverá muita pressão. Não parece que o Marselha esteja bem, mas temos que fazer o nosso trabalho”, concluiu.