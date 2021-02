As palavras do empresário Mino Raiola causaram repercussão no Borussia Dortmund e Michael Zorc, diretor esportivo do clube, quis deixar clara a situação de Haaland, apesar de negar que haja aborrecimento com o agente.

"Não incomoda nada. Nem acho que causou agito. Foram declarações completamente normais. Não há problema algum", iniciou Zorc em entrevista concedida a 'Kicker'.

O dirigente garante que o clube está "feliz por ter Haaland" e contente por "ter marcado mais nos últimos jogos", mas destacou que "ainda tem contrato até 2024".

"Só posso dizer que seguimos satisfeitos com ele. Também acho que não se sente incomodado aqui em Dortmund, pelo contrário. Acreditamos que atingiremos o objetivo de nos classificar para a Champions League. Não tenho dúvida disso. Aconteça o que acontecer, Erling continuará com a gente", acrescentou.

Aos 20 anos, Erling Haaland disputou 43 partidas com o Borussia Dortmund, nas quais soma 43 gols marcados, oito assistências e 37 titularidades.