Lewandowski vs. Haaland: quem triunfará no 'Klassiker'?

Esta terça-feira, 26 de maio, ficará marcada pelo grande Der Klassiker. O duelo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique representa não só a corrida pelo título da Bundesliga mas o primeiro embate entre duas máquinas de fazer gols: Erling Haaland contra Robert Lewandowski.

Para o Borussia, time do norueguês, vencer significa apertar o rival na briga pela Salva de Prata que os Aurinegros não conquistam desde a temporada 2011-12. Porém, se o time do polonês vencer, abrem sete pontos de vantagem na liderança e ficariam assim mais perto do oitavo título consecutivo.

Desde a volta da Bundesliga, os dois artilheiros já balançaram as redes por suas equipes. Mas Lewandowski não parece estar incomodado com o artilheiro do Borussia tomar seu posto de "máquina de gols". Pelo contrário, o camisa nove do clube bávaro chegou até a dar conselhos para a jovem estrela.

Se depender dos dois artilheiros, o duelo de hoje não ficará no 0 a 0. Mas quem tem mais gols na temporada? E na Bundesliga? A Goal fez um comparativo entre os atacantes de Borussia e Bayern que se enfrentam no Signal Iduna Park a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Gols na temporada

Robert Lewandowski tem mais gols que o "cometa" Haaland na atual temporada. Em todas as competições, contando com partidas pela seleção polonesa, o camisa nove do Bayern já anotou 45 gols em 41 jogos, média de 1,10 gols por partida.

Já o norueguês tem uma média ligeiramente melhor: 1,11 gols por jogo. Foram 41 gols em 37 partidas, contando os jogos por Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund e seleção.

Números na Bundesliga

É normal que Lewandowski tenha números maiores do que Haaland no Campeonato Alemão. Afinal, o camisa 17 dos Aurinegros foi contratado em janeiro deste ano, perdendo assim boa parte dos jogos do clube. Por isso, apresentaremos os números totais e a média por jogo, para que a comparação seja mais justa.

Gols

Lewandowski: 27 gols em 25 jogos; média de 1,08.

Haaland: 10 gols em 10 jogos: média de 1,00.

O artilheiro do Bayern é também o artilheiro da competição, com três tentos a mais do que o segundo colocado, Timo Werner, do RB Leipzig. Haaland está na 12º posição, ao lado de Kai Havertz, que também tem 10 gols, e, ainda, não é o artilheiro do Dortmund na Bundesliga: Jadon Sancho colocou 14 bolas nas redes adversárias.

Finalizações

Lewandowski: 116 chutes finalizações; média de 4,64.

Haaland: 21 finalizações; média de 2,10.

A diferença é grande mas se fizermos a média de gols por finalização, é possível ver melhor a eficiência dos atacantes. Neste comparativo, a média do polonês é de 0,23 contra 0,48 do norueguês. Ou seja, Haaland praticamente anota um gol a cada dois chutes, enquanto que Lewandowski marca um gol a cada quatro tentativas.

Assistências

Lewandowski: três assistências; média de 0,11.

Haaland: duas assistências; média de 0,20.

Passes para gols não é o forte dos artilheiros e não úm número que os destaca em suas respectivas equipes. O Bayern é liderado neste quesito por Thomas Müller, com 17 assistências. Pelo lado do Borussia, Sancho teve 16 passes que terminaram com a bola nas redes. Müller e Sancho são os dois melhores assistentes da Bundesliga.

Chuteira de Ouro

Lewandowski: segundo colocado com 27 gols (54 pontos).

Haaland: quarto colocado com 26 gols (44 gols).

Embora a diferença seja de apenas um gol, a Chuteira de Ouro leva em consideração um coeficiente de acordo com a liga que o jogador atua. 16 gols de Haaland foram anotados na Bundesliga da Áustria, que tem um coeficiente menor do que o da Bundesliga, por isso a diferença de 10 pontos entre eles.