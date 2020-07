Hakimi se despede do Real Madrid: "Sempre será a casa onde encontrei a felicidade"

A Inter anunciou a assinatura oficial de Achraf Hakimi depois de chegar a um acordo com o Real Madrid. O lateral de 21 anos tornou-se um novo jogador 'neroazzurro' pelas próximas cinco temporadas.

Depois de completar uma etapa emprestado no Borussia Dortmund, após 73 jogos em que marcou 12 gols e ofereceu 17 assistências, Achraf Hakimi fez as malas e foi para Milão, onde começará uma nova aventura como jogador profissional no próximo ano.

Assim, termina a longa etapa do lateral-direito de 21 anos na equipe 'merengue', com a qual ele cresceu nas mãos da categoria de base e passou a competir na primeira equipe como jogador profissional em 17 jogos.

Por esse motivo, Achraf quis se despedir do clube de sua vida por meio de uma carta emotiva, como fez na época com o Borussia, pouco antes de carimbar a assinatura de seu novo contrato com os italianos.

Esta é a carta de despedida de Achraf ao Real Madrid:

"Nunca imaginei que esse momento pudesse chegar. Não é um adeus porque você não pode dizer adeus à sua casa, pode fugir, mas sempre será o lar onde encontrei a felicidade e os valores que me fizeram crescer.

O Real Madrid é minha casa, fui criado, mimado e educado para me tornar a pessoa que sou agora. No Real Madrid, não apenas os atletas são treinados. Entrei pela porta de Valdebebas quando tinha seis anos sem imaginar como seria feliz lá dentro.

Agradeço a todos os funcionários do clube, aos meus treinadores e a todos os meus colegas de equipe (a maioria deles realmente amigos) que me acompanharam nesta bela etapa da minha vida.

Por fim, agradeço a todos os fãs do Real que me apoiaram e que continuarão apoiando a equipe o tempo todo. Agora eu serei um deles".