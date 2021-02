"Harry Kane não vai ganhar nada com o Tottenham, ele deve sair"

Harry Kane condicionou sua continuidade no Tottenham a um projeto ambicioso e à conquista de títulos. É o que José Mourinho aspira, mas a derrota para o Manchester City torna a Premier League praticamente impossível.

Durante a transmissão da partida no 'Super Sunday Matchday' no 'Sky Sports', o ex-atacante do Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, foi especialmente crítico em relação aos 'spurs'. E ressaltou que o futuro de Kane não deve passar pelo Tottenham.

"Harry Kane não vai ganhar nada com o Tottenham. Se quando ele se aposentar quiser olhar para trás e dizer 'Eu fui um dos melhores'... Ele pode amar os 'spurs', mas chegará um ponto em que ele vai ficar farto", garantiu Agbonlahor.

"Temporada após temporada eles nem sequer estão entre os quatro primeiros e não conquistam nenhum título", continuou o ex-internacional inglês, que insistiu: "Será muito difícil para eles ganhar a EFL Cup. Se jogarem como jogaram contra o City, eles não têm nenhuma chance".

“Para mim, Kane terá que tomar uma grande decisão no próximo verão. Ele fará 28 anos em julho e para mim ele deve sair, ele tem que ir para um time onde possa ganhar troféus como Kyle Walker. Olha o que ele fez desde que saiu do Tottenham!”, Concluiu.