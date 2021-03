Hertha Berlin atropela o Bayer Leverkusen e escapa do rebaixamento

Surpesa em Berlim. O Hertha derrotou o Bayer Leverkusen, o favorito no jogo pela 26ª rodada da Bundesliga, com uma grande diferença tanto no placar quanto em campo. A equipe da capital precisava urgentemente da vitória e conseguiu de uma maneira mais do que suficiente.

Zeefuik, Lukebakio e Córdoba foram os que balançaram a rede. Fizeram um belo primeiro tempo de claro domínio por parte de sua equipe e contribuíram diretamente para dar uma chamada de atenção à equipe de Peter Bosz, da qual muito mais se esperava.

Guendouzi, emprestado pelo Arsenal, desempenhou um papel fundamental. Ele deu a assistência do 3 a 0 e pôde ser visto bastante ativo na maior parte da partida. Um pouco menos nas seções em que os visitantes mostravam as garras para tentar fazer pelo menos um gol.

O Hertha Berlin, graças a esta vitória, ultrapassa Mainz 05, Köln e Arminia Bielefield na tabela e respira um pouco. Embora ainda esteja à beira do rebaixamento, foi demonstrado que ele é capaz de resolver a situação se mantiver os bons sentimentos demonstrados contra o Leverkusen.