Iago Aspas reconhece: poderiam ter acabado com o Barça

Iago Aspas, atacante do Celta de Vigo, fez uma leitura positiva do empate contra o Barcelona em Balaídos, embora tenha assegurado, após a última chance perdida por Nolito, que eles tinham "a faca e o queijo na mão para acabar com eles".

"É um ponto contra o Barcelona em nosso campo que poderia ter sido três, mas, vendo a última vez e como estivemos nos minutos finais, tínhamos a faca e o queijo na mão para acabar com eles", disse ele ao 'Movistar LaLiga'.

O atacante galego assinou um ótimo gol de falta empatando em 2 a 2 em uma jogada que ele afirmou ter estudado. "Tínhamos visto isso com o treinador de goleiros, a quem agradeço. Vimos que eles pularam e eu vi espaço para colocar a bola".

Aspas destacou a boa linha que o Celta adotou nos últimos jogos. "Estamos lutando para não cair e é incrível empatar com o Barcelona e sair frustrados após um ótimo segundo tempo. No primeiro, não estávamos à vontade no campo, mas, no segundo, pressionamos muito mais. Fomos condenados por um erro quando estávamos melhores, mas conseguimos empatar e levamos oito pontos nos últimos 12 possíveis. É para estar muito feliz".

Para Aspas, a chave da reação do time foi retornar "com uma mentalidade diferente após o intervalo" e lembrou o mau jogo contra o Villarreal como um ponto de virada. "Naquele dia, nenhum deles cumpriu as promessas e o treinador nos motivou. Somos ótimos jogadores e podemos fazer com que nossa gente desfrute do nosso futebol".

"Temos que encerrar esta temporada com a permanência. Conseguindo pontos em Mallorca, teremos muitas chances. A primeira pedra do projeto começou com Felipe Miñambres, depois a equipe técnica e há bons jogadores para fazer muito mais", afirmou.