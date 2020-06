Mesmo com doblete de Suárez, Barça empata e a liderança está ameaçada

O Barcelona começou surpreendendo em seu XI com Riqui Puig e Ansu Fati. Arthur e Griezmann começaram no banco. É a nova realidade do futebol permitindo que jogadores com pouco tempo em jogo.

No início, o Barça começou atacando mais e uma bola de Piqué no travessão em cruzamento de Messi no 1º pau já aos cinco minutos mostrava que a equipe visitante estava com sede de gol.

Mas logo o jogo já ficou bastante equilibrado, com Smolov e Iago Aspas, mas uma jogada ensaiada colocou a equipe de Setién à frente no placar: Messi cobrou uma falta fraca na entrada da pequena área e Suárez, sem marcação, subiu para cabecear para o fundo do gol.

Logo após o gol, Ter Stegen errou um passe e quase complicou a vida do Barça. O goleiro repôs a bola com os pés e presenteou Smolov, que soltou uma bomba, mas Piqué se jogou para defender. Na sobra, Iago Aspas invadiu a área e soltou uma bomba. Dessa vez, a zaga afastou para escanteio. Um sufoco para a equipe visitante.

Ansu Fati também teve sua chance de abrir o placar em enfiada de Messi deixando o jovem na cra do gol, mas ele foi travado no último segundo por Araujo e a bola saiu por cima do gol. Logo em seguida, Messi errou um gol quase feito e se distanciou do seu 700º gol. Ele roubou a bola, chegou na meia-lua e chutou colocado... mas a bola foi para fora.

O Celta também respondia com rápidos contra-ataques, mas Piqué e Vidal estava espertos no bote e, com 1 a 0, o primeiro tempo chegou ao fim.

No segundo tempo, o time da casa voltou bastante agressivo. Tanto que fez o gol de empate aos 49 minutos. Smolov recebeu na pequena área um cruzamento de Yokuslu após roubo de bola no meio-campo e empurrou livre para o fundo do gol. Um descuido do Barça que pode ter custado a LaLiga.

Messi tentou responder em duas ótimas jogadas, onde recebeu de Vidal na área, chutou e foi bloqueado. Não era mesmo o dia do gol de número 700 do argentino.

Aos 66 minutos, o Barça voltou a estar à frente no placar. Messi entrou na área e tocou para Suárez na marca do pênalti. Ele girou e chutou no cantinho do gol de Rubén.

O Celta quase conseguiu chegar no empate com Nolito, que entrou na área e achou um espaço para chutar no cantinho. Ter Stegen se esticou todo e garantiu a defesa.

E o gol de empate do Celta saiu por mais um descuido do Barça: dessa vez, Ter Stegen montou mal a barreira e Aspas fez um belo gol de falta: Aspas cobrou por fora da barreira à meia-altura e a bola entra no gol de Ter Stegen, que ficou parado olhando a bola entrar.

Quase no fim do jogo, já nos acréscimos, Ter Stegen tirou em cima da linha uma bola chutada por Nolito, que havia recebido sozinho na pequena área. Era a chance de ouro, mas tudo acabou igual no norte da Espanha.

Com o resultado, o Barça é o líder, mas pode ser ultrapassado no domingo pelo Real Madrid. O clube merengue pode abrir dois pontos de vantagem.