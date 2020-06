Barcelona marca com gol ensaiado entre Messi e Suárez

Na 32ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona entrou em campo querendo pontuar para não dar chances de o Real Madrid se afastar na liderança e conseguiu vantagem no placar ainda no primeiro tempo.

O Celta sofreu o gol graças a um lance criativo entre Lionel Messi e Luis Suárez, uma jogada ensaiada que foi utilizada em cobrança de falta aos 20 minutos de jogo.

O argentino se posicionou de modo centralizado perto da meia-lua da grande área, de onde os adversários esperavam um chute direto e foram surpreendidos.

O uruguaio aguardou dentro da pequena área, perto de uma das traves, e recebeu o passe preciso de Messi para cabecear para dentro do gol e comemorar abraçando seu parceiro da camisa 10.