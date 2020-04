Ibrahimovic renovará com o Milan, mas com uma condição

O futuro de Zlatan Ibrahimovic não está claro. Por esse motivo, vários rumores continuam soando, colocando o atacante veterano em Milão ou em outras partes da Europa.

Depois de soar para deixar o time italiano, agora é 'Corriere dello Sport' que garante que Ibra acabe jogando mais uma temporada com seu time, é claro, desde que ele aceite a oferta de renovação.

Uma renovação que Zlatan assinaria em ótimas condições. De acordo com a mídia italiana já mencionada, o atacante sueco teria pedido ao clube um esforço no próximo mercado de transferências para reforçar a equipe com jogadores de renome.

Aparentemente, as condições do histórico atacante de 38 anos não são outro senão ter uma equipe competitiva para lutar pelo título da Serie A e da Liga dos Campeões.

Dessa maneira, Ibrahimovic não teria nenhum tipo de problema do ponto de vista econômico, já que suas únicas alegações são baseadas em questões puramente esportivas.