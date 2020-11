Ibrahimovic se reúne com a Federação para voltar à Seleção da Suécia

Quatro anos após sua aposentadoria da Seleção da Suécia, Zlatan Ibrahimovic está muito perto de retornar a sua seleção. Durante as últimas semanas, houve algumas abordagens públicas que levaram a uma reunião recente entre as partes para discutir seu retorno.

Janne Andersson, o técnico sueco, confirmou as conversas com o atacante do Milan no site da Federação. Ele e Hakan Sjostrand, presidente da organização, viajaram aproveitando a lesão de Ibrahimovic para se encontrar com o jogador e esclarecer as coisas.

"Quando Zlatan estava aberto para voltar à seleção nacional, foi importante nos encontrarmos e discutirmos o assunto. Fiquei feliz por ter uma reunião tão rápida. A conversa foi muito boa e gratificante, concordamos em continuar a conversa no futuro", Andersson disse.

Aos 39 anos, Zlatan Ibrahimovic se posicionou mais uma vez na elite com base no futebol e nos gols em um Milan renascido. Ele mesmo reconheceu que estava prestes a se aposentar no Los Angeles Galaxy, mas uma conversa com seu agente Mino Raiola o convenceu a voltar à Itália para mostrar que ainda tinha muito a oferecer.

Questionado por aquele estado de forma e pelo seu possível regresso à Seleção, Ibrahimovic foi claro no início da semana. "Se me ligassem, eu responderia: 'me dê um tempo, preciso pensar sobre isso'. Mas deveria vir deles, porque se eles acham que estou muito velho, não estou interessado. Se eles pensam que posso contribuir com algo, eu pensaria sobre isso", disse ele no 'Aftonbladet'".