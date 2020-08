Insigne, recuperado para enfrentar o Barcelona

O treinador Gennaro Ivan Gattuso poderá contar com uma de seus principais jogadores para o grande desafio desse sábado. Lorenzo Insigne retomou suas condições físicas e poderá encarar o Barcelona pela Champions League.

O atacante sofreu lesão na virilha contra a Lazio e virou motivo de preocupação no Napoli a sete dias do retorno do torneio continental. No entanto, ele participou normalmente das atividades do grupo no treinamento desta sexta-feira.

Após os trabalhos da véspera do jogo, o atacante foi incluído na lista de atletas relacionados para a partida de volta pelas oitavas de final. Todas as peças serão importantes contra os catalães na partida em que as equipes chegam de empate em 1 a 1.

Esta é a lista completa de relacionados: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik e Politano.