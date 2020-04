Inter e Mônaco, atentos a renovação de Mertens

Mertens e o Napoli não chegam a um acordo. O jogador está mais perto da rampa de saída do que de um permanência na Serie A. 'Il Corriere dello Sport' informou que, com a crise do coronavírus, as partes se manteram distantes.

Essa situação provoca que a lista de pretendentes do jogador só aumente. Nela já estão vários clubes da Premier League, além do Atlético de Madrid. Os últimos a entrarem na briga foram a Inter de Milão e o Mônaco.

Na atual temporada o belga tem 29 jogos pelo conjunto napolitano, tendo sido titular em 19. São 12 gols marcados e quatro assistências.

Seja qual for o destino do atacante, esse terá uma economia de 11,8 milhões de euros, já que esse é o seu valor de mercado. O seu contrato com o time italiano acaba no final da temporada e ela ficará livre no mercado.