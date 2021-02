Inter iguala recorde de vices no Brasileirão da forma mais traumática possível

Com o empate em 0 a 0 com o Corinthians, o Internacional, campeão Brasileiro em 1975, 1976 e 1979, bateu na trave e por um gol e algumas bolas na trave ou nas mãos de Cássio, ficou com o vice-campeonato.

O time chegou ao seu oitavo vice, empatado com o Santos. Os outros aconteceram em 1988, 2005, 2006, 2009 e agora 2020. Confira quem são os times com mais títulos e com mais vice-campeonatos do Brasileirão Unificado.

O Colorado liderou ao lado do São Paulo a Série A, por 14 rodadas (cada). Já o Flamengo, ficou apenas as duas últimas na frente e mesmo assim, acabou com o título do campeonato.

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação)

Na 33ª rodada, por outro lado, o Inter chegou a nove vitórias consecutivas, depois de bater o Bragantino por 2 a 1, o que foi um recorde positivo. Foram 27 pontos conquistados em 27 possíveis, algo nunca alcançado antes de 2003, quando a era dos pontos corridos começou.