"Isso do VAR com o Real Madrid é escandaloso"

A aparição dos candidatos à presidência do Barcelona continua. Com as eleições se aproximando, todos os candidatos ao cargo mais alto da entidade buscam fazer barulho na mídia para conquistar votos.

Um deles foi Toni Freixa, que concedeu entrevista exclusiva ao jornal esportivo 'AS' e não evitou em nenhum momento falar sobre assuntos diversos.

O catalão qualificou de "escandaloso" o tratamento favorável que o Real Madrid recebe do VAR, além de destacar a delicada situação com Messi no clube, a possível contratação de Neymar e a grande onda de mídia por trás de Joan Laporta para levá-lo à presidência.

"O que vejo é claríssimo. Além do mais, direi que me controlo. Vejo algumas coisas na TV que me tiram do sério. O lance do final da temporada passada ..." explicou Freixa em referência às controvérsias da equipe merengue com a vídeo-arbitragem.

“Quando já passam várias rodadas seguidas, chega um momento em que você esquece o tratamento do VAR com os merengues, mas eu insisto que é escandaloso. E então o presidente da LaLiga (Javier Tebas) sai e nos diz que a arbitragem de vídeo mudou desde que Florentino ligou para Rubiales... Claro que é um escândalo absoluto", acrescentou.

Messi tem tudo nas mãos

Freixa também quis falar sobre a situação atual do melhor jogador da história do Barcelona, ​​explicando que Messi terá a última palavra, mas que nunca estará acima do clube.

“Não adianta falar do Leo na campanha. Estamos falando de alguém a quem ninguém pode prometer nada. O futuro dele não está em nossas mãos, a decisão é dele”, disse o candidato, que acrescentou que tudo que dizem sobre a estrela argentina é " uma cortina de fumaça", mas que espera que ele continue na equipe.

Por outro lado, também foi questionado sobre uma possível volta de Neymar, algo que Freixa rejeitou de imediato: “Com tudo o que aconteceu desde 2017, tanto na relação com o clube como na sua atuação real ... Não é uma operação que é preciso considerar".