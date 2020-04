Itens de Casemiro, Gabriel Jesus e Seleção Brasileira vão à leilão em mega live solidária

O 'Pimp My Carroça', como se pode encontrar em seu site oficial, é um "movimento que luta para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade, promover a sua autoestima e sensibilizar a sociedade para a causa em questão, com ações criativas que utilizam o graffiti para conscientizar, engajar e transformar".

No mesmo site ainda podemos encontrar como a organização age a fim de ajudar os catadores de materiais reciclados, oferecendo "serviços estruturais e estéticos para as carroças utilizadas na coleta de resíduos sólidos, sendo eles: funilaria, borracharia, instalação de kits de segurança e pinturas de renomadas grafiteiros, em paralelo a um vasto atendimento social de diferentes serviços (médicos, massagistas, cabeleireiros, psicólogos) aos catadores. Os objetivos fins almejam melhores condições de trabalho e inclusão social desses agentes, que em sua maioria se encontram marginalizados, inclusive de reconhecimento enquanto prestadores de serviços coletivos vitais à saúde ambiental e social de nossas cidades".

Nesse dia 25/04, o Guaraná Antarctica fez uma livestream em seu canal oficial no Youtube contando com várias celebridades que aceitaram leiloar alguns de seus bens pessoais ou experiências para contribuir com a causa. Grandes artistas, nomes da internet, da TV e dos esportes apareceram e encheram de brilho a festa. Além disso, o canal doou todo o dinheiro acumulado com AdSense desde sua criação para a ONG em questão.

A primeira parte da live contou com a apresentação de Matheus Canella e Diogo Defante, recebendo Luciano Huck (um dos apresentadores de televisão mais importantes da atualidade), que ofereceu uma experiência no Rio de Janeiro com direito a hotel cinco estrelas e passeio de helicóptero, entre outras coisas.

Na sequência, tivemos as aparições de Felipe Castanhari (youtuber), Gabriel Medina (surfista bi-campeão mundial), Guilherme Coelho (youtuber), Adriane Galisteu (apresentadora), Demian Maia (lutador de MMA), Doarda (youtuber), Nienke (youtuber), Eddie - Manual do Homem Moderno, Maurício Meirelles (humorista), Guilherme Briggs (dublador) e Falcão (cantor).

A segunda parte da live contou com a apresentação de Igor Guimarães e Lucas Vinicius e contamos com a aparição de Lucas Schiavon (youtuber), Maicon Küster (youtuber), Mateus Verdelho (modelo), Rafael Cortez (humorista), Whindersson Nunes (youtuber) e então o futebol entrou em cena.

Gabriel Jesus falou ao vivo diretamente de sua casa em São Paulo e informou que doaria sua camisa da Seleção Brasileira autografada e disse estar treinando todos os dias, menos sábado e domingo. Ele ainda doou um par de chuteiras com o nome de sua mãe e a frase 'Alô mãe', customizada e feita sob medida pela Adidas para o jogador (autografada também). Adepto dos jogos virtuais, o brasileiro também leiloou a experiência de jogar uma partida de Counter-Strike contra sua equipe (cinco contra cinco).

A live continuou com as participações de Anderson Gaveta (youtuber), Canal dos Caçadores, Daniel Zukerman (repórter), Cauê Moura (youtuber), Shantal Verdelho (influencer), Nicolas Gomes (youtuber), Cinthia Cruz (atriz) e Rachel Apollonio (atriz).

No campo do futebol, a CBF está leiloando também uma camisa do Casemiro da Seleção autografada pelos jogadores e uma camisa da Seleção comemorativa em homenagem aos campeões da Copa América de 1919.

O 'Leilão Coisa Nossa' vai até o dia 8 de maio e você pode adquirir diversos produtos do universo do futebol e de outras áreas (clique aqui para ir direto para a página do leilão).

No site oficial do 'PimpMyCarroça' é possível conferir fotos de todas as edições promovidas pela ONG e acompanhá-los em todas suas redes sociais.

Uma verdadeira festa que mostra o quão refrescante pode ser a solidariedade.