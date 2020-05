James está 80% fechado com o Atlético de Madrid, diz rádio

Tudo indica que James deixará o Real Madrid no final da atual temporada. O colombiano teve poucas chances com Zinedine Zidane em seu retorno ao Santiago Bernabéu e o Atlético de Madrid é apontado como o melhor colocado para contratá-lo.

Apesar do interesse do Inter Miami de Beckham, James está muito mais perto de chegar ao Atlético, um clube com o qual ele já vinha sendo envolvido por rumores há alguns meses.

Nos últimos dias, a imprensa de seu país vem destacando a possibilidade de que ele seja o novo reforço para Simeone.

"James será o novo jogador do Atlético de Madrid; 80% de chance", afirmou 'Blu Radio', uma rede colombiana.

"O Real Madrid deve abrir caminho para James e as mesmas fontes que informaram quando ele ia ao Bayern de Munique nos disseram que a operação está 80% encaminhada", insistiu a emissora, antes de lembrar que James poderia negociar gratuitamente com qualquer time se não sair ou renovar antes de janeiro.

"James tem várias cartas para jogar, mas eles nos disseram que ele está convencido de que em todos os aspectos, no esportivo e no pessoal", concluíram no rádio.