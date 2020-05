"João Félix? É mais jogador de Barça, Real e City que do Atlético"

João Félix desembarcou em Madri em 2019 como uma estrela do Atlético. Após meia temporada, o português não confirmou as expectativas, embora seja verdade que uma lesão interrompeu sua evolução no início da temporada.

O jogador foi alvo de comentário de Valdo, ex-jogador de Benfica e PSG nos anos 90: "Como ex-jogador do Benfica, sou um grande fã de João Félix. Ele é um jogador muito inteligente e técnico, que também é rápido em executar suas ações. Ele tem tudo e espera-se muito de seu futuro".

O ex-jogador deu a entender que não o vê como um jogador do perfil do Atlético de Madrid: "Na minha opinião, não é um time combina com ele. Vejo-o mais no Barça, Real ou City, mas espero que consiga atingir seus objetivos".

Valdo o comparou a Cristiano Ronaldo, a quem ele não poupou elogios: "O CR7 é o profissionalismo em sua forma mais pura. É diferente dos demais, dá 100%, treina com tudo e com paixão... isso sem contar seu talento."

"Acho que João Félix não tem muitas semelhanças com Cristiano Ronaldo. São diferentes. CR7 é CR7, João Félix pode deixar sua marca seguindo seu próprio caminho", concluiu Valdo.