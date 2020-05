Lateral do Botafogo é alvo do Porto, diz rádio

O lateral Fernando pode ser a peça buscada pelo Porto para a direita. Aos 21 anos, o jogador está no alvo dos portugueses segundo 'Rádio Botafogo'.

O atleta termina contrato com o clube carioca em dezembro e poderia assinar um pré-contrato em julho.

A informação aponta que o Botafogo está a tentar evitar a saída a custo zero. Além disso, o Lille já teria feito uma primeira abordagem pelo jogador, que atuou no time B do clube francês por empréstimo, somando dez partidas.

Fernando foi formado disputou 24 partidas na temporada passada, sendo titular em 21. Neste ano, começou jogando os cinco jogos que disputou. Ao todo, tem uma assistência.