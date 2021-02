Jogador do Porto está estável após traumatismo

O lateral-direito do FC Porto, Nanu, está "consciente e estável" após sofrer uma "concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento" no choque contra o goleiro Stanislav Kritsyuk, na partida contra o Belenenses.

O clube português emitiu um comunicado informando sobre a situação do defensor, que preocupou a todos ao deixar o gramado de ambulância.

O jogador passou a noite em observação no hospital e se tudo correr bem deve receber alta em breve.

Confira a nota do FC Porto na íntegra:

"Nanu sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento, encontrando-se consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço. Os exames realizados ao luso-guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica, porém, Nanu permanecerá em observação na unidade hospitalar lisboeta.

Ainda antes de ter sido transportado de ambulância desde o Estádio do Jamor, Nanu recuperou os sentidos no relvado após um violento choque com o guarda-redes adversário no encontro entre o FC Porto e a Belenenses SAD (0-0)."