Jogadores da Ligue 1 reduzirão seus salários

Neymar, Mbappé e companhia podem ter que reduzir seus salários. 'L'Équipe' afirma que o sindicato dos jogadores da Ligue 1 chegará a um acordo com a organização nas próximas horas para que seus jogadores recebam menos. O motivo é a crise devido à pandemia de coronavírus.

A redução será feita proporcionalmente em relação ao que cada jogador recebe. Como explica a fonte mencionada, aqueles cujo salário é de 10.000 euros receberão 10% a menos; se eles recebem entre 10.000 e 20.000, a redução será de 20%; para quem recebe entre 20.000 e 50.000, será de 30% e para quem ganha mais, será de 50%.

Isso representa um estágio sinuoso na Ligue 1. Neymar, Mbappé e as outras estrelas estarão dispostas a cortar literalmente metade do salário? No caso do brasileiro, segundo a mídia francesa, seria uma redução de três milhões que não faria bem a ele e a seu meio ambiente.

Os novos salários que se tornariam oficiais na primeira categoria do futebol francês seriam pagos em 70% pelos clubes, enquanto o Estado contribuiria com o restante até um total de 4.450 euros. Isso significa que, se esses 30% forem superiores a 4.450 euros, o governo não colocará mais do que esse valor.