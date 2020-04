"Jogar com Messi seria fantástico para Lautaro, os trens passam uma só vez"

Um dos mais importantes jogadores avançados da história da Argentina, Mario Alberto Kempes, deu sua opinião sobre a possível chegada de Lautaro Martínez ao Barcelona.

Na opinião da dica, o atacante 'nerazrurro' deve fazer as malas e aproveitar a oportunidade para jogar com Leo Messi.

"De dois anos para cá, Lautaro provou ser um ótimo '9'. Ele mostrou com a Inter e com a Seleção Argentina", começou em 'TMW'.

"Acho que os trens só passam uma vez, além do que a Inter é uma grande equipe, reconhecida mundialmente. Mas o Barça é totalmente diferente. Jogar com Messi seria fantástico", afirmou o ex-jogador do Valencia, campeão do Argentina na Copa do Mundo de 1978.

"Se ele continuar na Inter, pode ser bom para ganhar experiência. Mas se ele quiser ir ao Barça e a Inter estiver disposta a deixá-lo sair por um bom número...", concluiu o ex-jogador.