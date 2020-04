"Jogar com meu irmão Lucas seria um sonho... E se for no Milan, melhor ainda"

O francês Theo Hernández, ex-jogador do Real Madrid, aproveitou o fato de que não há futebol para responder a perguntas dos torcedores do Milan.

O clube 'rossonero' o colocou na frente da câmera e Theo atendeu aos fãs. Eles perguntaram se ele gostaria de compartilhar um time com seu irmão, Lucas Hernández, jogador do Bayern.

"Jogar com meu irmão seria um sonho. Eu já fiz isso nas categorias mais baixas quando era pequeno. Espero jogar com ele mais tarde e se ele estiver no Milan, melhor ainda", disse Theo, uma das grandes revelações da Serie A.

Theo explicou que vive em isolamento "quieto" em sua casa milanesa, que está ansioso para "treinar novamente e jogar" e que os jogadores com quem se dá melhor em Milão são os que falam espanhol, como Samu Castillejo ou Diego Laxalt.

Ele relatou que o que mais gosta em Milão é o estádio San Siro e que adora comprar roupas na rua Montenapoleone, um dos símbolos da moda milanesa.

Ele também garantiu que deseja melhorar na fase defensiva, que é o que "lhe custa mais", e considerou que "pouco a pouco" ele está melhorando.

Quanto às lendas do Milan que prefere, Theo nomeou os brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Ricardo Kaká e o italiano Paolo Maldini.