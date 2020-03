Decisão de adiar cinco jogos na Itália por coronavírus é criticada

A Série A confirmou o adiamento de cinco partidas da 26ª jornada do Campeonato Italiano devido ao medo do surto de coronavírus. Os confrontos remarcados para 13 de maio são Juventus-Inter, Milan-Gênoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina.

Inicialmente os confrontos seriam realizados com portões fechados, mas a Liga Italiana optou pela alteração da data em locais considerados de "alto risco". Além disso, a final da Copa da Itália também foi remarcada, anunciada inicialmente para quarta-feira, 20 de maio.

A decisão gerou críticas de Giuseppe Marotta, dirigente da Inter de Milão, que reclama por não ter havido um "critério único" na hora de marcar as partidas do Campeonato Italiano para "defender o equilíbrio e a competitividade do torneio".

"Tenho muito respeito pelas medidas tomadas a favor da saúde dos cidadãos, mas como dirigente de um clube estou muito preocupado, principalmente considerando que o calendário está muito cheio", disse, lembrando possíveis problemas caso times italianosavancem em competições européias.

O Paulo Fonseca, técnico da Roma, demonstrou seu respeito pela organização da Serie A, mas considerou que "se um jogo é adiado, todos devem ser remarcados".

"Para não haver dúvidas sobre a regularidade esportiva, acredito que, se um jogo é disputado, todos devem ser disputados. Ou se adiam uma partida, todas devem ser adiadas", afirmou o treinador português.