Jorge Jesus e a torcida do Flamengo: 'não é amor e ódio, é só amor'

Apesar da evolução do Flamengo nos últimos jogos sob o comando de Domènec Torrent, é claro que Jorge Jesus ainda deixa muita saudade no Rubro-Negro. Porém, por conta de sua saída repentina e da polêmica que envolveu a transferência, a torcida do clube acabou criando uma relação de amor e ódio com o treinador. Após a eliminação do Benfica na primeira fase da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (16), houve até certa comemoração por parte de alguns torcedores, que invadiram as redes sociais para provocar o ex-treinador.

Mas apesar de tudo isso, é claro que Jorge Jesus guarda recordações maravilhosas de sua passagem pelo Rio de Janeiro. O treinador conquistou o Brasileirão, a Libertadores da América, disputou a final do Mundial de Clubes e voltou a figurar entre os principais treinadores do mundo. E para ele, a relação está longe de ser marcada por ‘amor e ódio’.

"Está enganado. É amor. Eram 50 milhões que me amavam, eram 70 mil que gritavam o meu nome em todos os jogos. Não é ódio, é amor", destacou o português em entrevista coletiva antes da estreia do Benfica na Primeira Liga nesta sexta-feira (18), contra o Famalicão.

"Não queria falar muito disso, porque é um clube que me marcou muito, foi onde conquistei os títulos mais importantes da minha carreira. Não vou esquecer isso. Às vezes quando amamos muito... você perde aquilo que mais gostava, então entendo isso perfeitamente", completou.

Além de ‘abandonar’ o Flamengo, na visão de muitos Rubro-Negros, algo que irritou parte da torcida foi o interesse do Benfica em alguns craques da equipe, como Bruno Henrique e Gérson.

Inclusive, algo que era comentado é que, caso o Benfica se classificasse para a próxima fase da Liga dos Campeões, usaria o dinheiro da premiação para fazer uma nova investida nos jogadores do Flamengo.

Com a eliminação precoce o Benfica ficou sem a premiação e, com isso, a possibilidade de perder jogadores importantes também diminui para o Flamengo.

"Deixei o Brasil por outro projeto, para um grande clube também... não acredito que torcedores do Flamengo estejam na torcida para o Benfica perder, isso tem um motivo, e sei qual é o motivo [risos]", disse o técnico.

Quem agradece a permanência dos jogadores também é Domènec Torrent. O treinador vem apresentando evolução à frente da equipe e, ao contrário de Jorge Jesus, gosta de revezar bastante os jogadores que entram em campo. Para fazer o rodízio, ter um elenco forte e equilibrado é fundamental.

E enquanto o Benfica já deu adeus à Champions League, o Flamengo faz sua reestreia na Libertadores nesta quinta-feira (17), contra o Independiente Del Valle, velho conhecido da equipe.

Esse certamente será o primeiro grande desafio de Dome pelo Flamengo. Para sua sorte, Bruno Henrique e Gerson estão relacionados para a partida.