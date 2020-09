Jorge Jesus lamenta eliminação na Champions e pede um camisa 9

O Benfica teve uma grande frustração logo no início do projeto de Jorge Jesus ao ser eliminado da fase prévia da Liga dos Campeões de 2020/21. A vitória do PAOK por 2 a 1 tirou a equipe portuguesa da principal competição da temporada.

Após a partida, que teve estreia de reforços como Everton Cebolinha, Darwin Nuñez e Pedrinho, Jorge Jesus concedeu entrevista coletiva, em que lamentou o resultado e destacou a necessidade de contratar um centroavante. "A última linha não está tão otimizada como vai estar no futuro. Caso contrário, não levava aquele primeiro gol", disse o técnico.

"Ainda não temos um atacante que saiba ganhar o espaço, é isso que andamos à procura e queremos. Mas só temos cinco semanas de trabalho”, acrescentou Jorge Jesus, que recebeu 80 milhões de euros em reforços.

"Não quero fugir da responsabilidade. Sabíamos das dificuldades que é estar na Champions, o valor das equipes, mas continuo a pensar como pensava antes deste jogo: o mais difícil era passar estas duas fases. Não era só um sonho, seria uma realidade chegar longe", acrescentou.

A janela de transferências em Portugal acaba em 25 de outubro, prazo final para o clube contratar pensando na Europa League. Ao ser eliminado, o time ganhou direito de participar dessa outra competição continental, que é novo grande objetivo do Benfica na temporada.

“Passar esse sonho para a Liga Europa? Nem há dúvida. Mas não era isso que os jogadores, o presidente e o treinador queriam. Se tivéssemos passado (na Champions), tudo seria mais fácil”, disse o treinador.

Confira um trecho da entrevista coletiva de Jorge Jesus após a derrota e eliminação do Benfica, que volta a campo na sexta-feira, contra o Famalicão, pelo Campeonato Português.