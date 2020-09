No último dia 12/09, o Coritiba visitou o Athletico-PR em um clássico que acabou com a derrota do Coxa por 1 a 0 e a expulsão de Igor Jesus Maciel da Cruz aos 72 minutos.

No vídeo acima, o técnico do Coritiba se mostrou preocupado com o alto número de expulsões na equipe.