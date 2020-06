Jornal cita oferta do Liverpool envolvendo Mané e Mbappé

O Liverpool continua sonhando com a contratação de Kylian Mbappé. Segundo a imprensa inglesa, Jürgen Klopp teria insistido na contratação do atacante francês, o que leva a diretoria a estudar uma proposta ousada.

O jornal 'The Sun' relata uma possibilidade cogitada no Anfield, uma oferta tentadora pelo jovem de 21 anos que envolveria o pagamento de 220 milhões de euros mais o passe de Sadio Mané.

A publicação esclarece que não há nada confirmado e que é algo simples planejado pelos atuais campeões mundiais. Trata-se de um esforço financeiro e com a liberação de um dos principais atletas pensando na chegada do principal jovem do mundo do futebol.

Ninguém tem a combinação de juventude e talento diferenciado do atacante do PSG. Com apenas 21 anos, soma títulos nacionais e uma Copa do Mundo sendo protagonista em meio a craques. Por isso, é tido como sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo para futuras Bolas de Ouro.

A parte desse plano do Liverpool que inclui Mané na oferta não agrada muito a Jürgen Klopp, segundo 'The Sun'. O treinador alemão gostaria de seguir contando com o senegalês para a próxima temporada.

Em seu tempo no time parisiense, francês já soma 90 gols em 120 partidas oficiais. Neste ano, seus números são incríveis: 30 gols e 13 assistências em 33 jogos.