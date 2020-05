Jovic dá uma vida extra para Mariano

O azar de Jovic pode ser a sorte de Mariano. O futebol é assim e permitirá ao dominicano demonstrar, mais uma vez, a sua vontade de continuar no Bernabéu.

A lesão de Jovic, que deve deixá-lo de dois a três meses fora de combate, de acordo com o diário 'AS', representa um renascimento para Mariano, que agora passa a ser a primeira opção quando Zidane quiser dar um descanso a Benzema.

A falta de ritmo de jogo e a possibiliadade de realizar até cinco substituições faz com que Mariano possa ter mais minutos em campo do que vinha tendo, quando jogou apenas 35 minutos.

O jogador sempre mostrou o seu desejo de ficar no Real Madrid e brigar por uma vaga no time, mas a crise financeira poderia fazer com que essa seja a última temporada do atacante como 'merengue' tendo em vista o interesse de vários clubes no seu futebol, entre eles Roma e Sevilla.