Jurgen Klopp: "Futebol é maravilhoso mesmo sem torcedores"

E a bola voltou a rolar: muitos fãs acordaram cedo para assistir o retorno da Bundesliga, neste sábado (16). Mesmo sem torcedores no estádio, a reação foi positiva e as partidas serviram para "matar a saudade" do esporte da bola redonda. Afinal de contas, futebol, mesmo sem torcida, ainda é futebol.

Opinião, na verdade, de Jurgen Klopp. O ex-treinador do Borussia Dortmund, que esteve presente nesta "reabertura" do esporte, e atual técnico do Liverpool, comentou sobre a possibilidade da Premier League adotar o método utilizado na Alemanha e encerrar sua temporada sob portões fechados.

"Todos nós começamos a jogar futebol sem torcedores e amamos o jogo pelo jogo, não pela atmosfera do estádio", afirmou Klopp. Mesmo admitindo que jogar em arenas neutras não é a situação ideal para jogadores e fãs, o alemão deixou sua opinião clara. "Se nós jogarmos assim durante alguns meses, não é o fim do mundo, o futebol continua maravilhoso sem torcida. Espero que funcione na Alemanha."

O Liverpool, a duas vitórias de ser campeão da Premier League, certamente seria um dos beneficiados com um possível retorno. Mesmo que torcedores afirmem que "não seria a mesma coisa" conquistar o título sem torcida, seria o fim de uma fila que já dura 30 anos.

Os planos da liga preveem um retorno possível em junho, caso todos os protocolos sejam seguidos e novos casos entre atletas não sejam confirmados. Mesmo assim, vários jogadores importantes como Sergio Aguero, Tammy Abraham e Danny Rose já expressaram não concordar com a retomada antes que a situação melhore no Reino Unido.

A Inglaterra é o segundo país do mundo com mais mortes em decorrência da Covid-19, além de o quarto com mais casos totais. Ainda assim, as últimas notícias são mais animadoras: desde março, não havia tão poucos casos novos do coronavírus em uma semana na Grã-Bretanha.

Ainda não se sabe quando será possível retomar as atividades no futebol inglês, e nem mesmo se a Premier League será terminada. No entanto, pelo que parece, aqueles que defende terminar a competição dentro de campo tem um forte aliado: Jurgen Klopp.