Juventus deve reservar Cristiano para enfrentar o Porto

Andrea Pirlo deve deixar seu principal jogador no banco de reservas neste sábado, quando recebe visita da Lazio pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Cristiano Ronaldo está entre os relacionados da Juventus, mas não deve iniciar o jogo entre os titulares segundo informação de 'Sky Italia'. O motivo é o duelo de volta das oitavas de final da Champions League, que será realizado em Turim na próxima terça-feira.

Caso isso se confirme, o camisa 7 será reserva apenas pela terceira vez nesta temporada. A primeira ocasião foi em novembro, quando entrou aos 56 minutos e fez dois gols contra o Spezia. Na segunda, em 13 de janeiro, ele entrou na prorrogação e ajudou na vitória da Juventus contra o Genoa.

O craque português de 36 anos será uma arma importante para tentar reverter a vantagem do Porto, que venceu no estádio do Dragão por 2 a 1.