Juventus insiste em juntar Marcelo e Cristiano

Segundo informações de vários meios de comunicação, como 'Marca' e 'La Stampa', o interesse da Juventus por Marcelo voltou a ganhar força.

O time de Maurizio Sarri tem falta de atletas para a lateral-esquerda - somente Alex Sandro - e segue com planos ambiciosos que exigem alto nível de futebol. Por isso, a ideia é devolver a Cristiano Ronaldo esse velho parceiro.

A imprensa fala que dirigentes italianos tinham a intenção de pegar um voo rumo à capital da Espanha para tentar atrair o brasileiro, mas a paralisação devido à pandemia interrompeu o plano.

O brasileiro tem contrato até 2022 com o Real Madrid, e a intenção da Juventus seria oferecer quatro anos de vínculo.

Pelo clube espanhol, Marcelo soma mais de 500 jogos, quase 40 gols marcados e 21 títulos conquistados, muitos desses troféus vieram graças à parceria entre o brasileiro e Cristiano Ronaldo.

Apesar de ter Mendy ocupando seu espaço em algumas partidas, Marcelo, que viveu recentes lesões, agrada muito o técnico Zidane. O ex do Fluminense já se encaminha para o fim da carreira, mas segue sendo valorizado no Bernabéu.