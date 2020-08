VÍDEO: Koeman chega ao Barça e promete conversa com Messi

Ronald Koeman, o herói de Wembley, é o escolhido para reconstruir o Barcelona. O agora treinador, que defendeu a camisa azulgrana em 264 ocasiões (com 88 gols), volta a sua casa para começar uma terceira etapa, dessa vez como treinador principal depois de uma etapa como auxiliar de Van Gaal.

No vídeo acima, você confere a primeira entrevista coletiva do técnico, prometendo conversar com Messi para convencer o argentino a continuar no Barcelona.