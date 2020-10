LaLiga: prováveis escalações de Levante e Real Madrid

Levante e Real Madrid se enfrentam logo mais pela 5º rodada de LaLiga, no estádio de 'La Cerámica'. Um novo desafio para os 'granotas', que já venceram os merengues na temporada passada e querem repetir o feito.

Um duelo que coloca frente a frente duas formas de pensar o futebol completamente distintas, a de Paco López e a de Zinedine Zidane. Um aposta no futebol ofensivo, enquanto o francês vem priorizando a defesa.

O Levante não pontou como o Sevilla, e agora tem um teste de fogo contra o Real Madrid e, para isso, poderia mudar o seu esquema de jogo para o 4-4-2 que já utilizado por Paco López.

Várias caras novas poderiam aparecer no time titular. Malsa ou Roger poderiam entrar, assim como Postigo, Miramón ou Clerc na zaga.

Do lado 'blanco', Zidane recupera Ferland Mendy, titular quase indiscutível da lateral-esquerda. Com as baixas de Álvaro Odriozola e Dani Carvajal, poderia ocupar o lado oposto.

Resta saber se Casemiro voltará a ser titular. Na fernte, Vinicius larga em vantagem pelo seu bom rendimento e Marco Asensio tem muitas chances de começar jogando ao lado de Benzema.

Provável escalação do Levante:

Aitor Fernández; Miramón, Rubén Vezo, Postigo, Clerc; Campaña, Malsa, Radoja, Bardhi; Morales, Roger.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Mendy, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Modric; Vinicius, Asensio, Benzema.